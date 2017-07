'Beursweek in teken van bedrijfscijferstroom'

Verder wordt onder meer uitgekeken naar het Amerikaanse rentebesluit.

Vooral donderdag wordt het druk als beleggers resultaten van meer dan tien 'Amsterdamse' fondsen te verwerken krijgen. Bovendien begint dan bij de rechtbank in Amsterdam het kort geding van de activistische aandeelhouder Elliott Advisors tegen AkzoNobel. Een eerdere poging van Elliott om op die manier president-commissaris Antony Burgmans te lozen mislukte.

Digitaal beveiliger Gemalto kan zich bij aanvang van de beurshandel opmaken voor een koersdaling. Het bedrijf gaf vrijdag nabeurs opnieuw een winstwaarschuwing wegens tegenvallende ontwikkelingen bij de Payment-divisie en op de SIM-markt.

Fed

Marktkenners rekenen niet op vuurwerk van de Fed. De verwachting is dat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rentetarieven ongewijzigd laat.

Beleggers zullen vooral uitkijken naar de toelichting op het rentebesluit voor hints over toekomstige stappen en de aangekondigde afbouw van zijn balans.

Buitenland

Bij de buitenlandse bedrijven is het komende week ook een waar bedrijfscijferbonanza. In de Verenigde Staten staan onder meer de grote techbedrijven Alphabet, Intel, Facebook en Amazon en andere grote bedrijven als McDonald's, Caterpillar en Exxon Mobil op de planning.

In Europa wordt onder meer gekeken naar Deutsche Bank, Credit Suisse en BASF. In Zuid-Korea komt Samsung met cijfers.

Macro-economische cijers

Op het macro-economische vlak komen onder meer cijfers over de economische groei in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Ook komen er berichten over de inflatie en het consumentenvertrouwen in de eurozone en in Duitsland.

Vrijdag werden de beursgraadmeters in Europa gedrukt door de dure euro. De AEX-index in Amsterdam ging 0,8 procent lager het weekend in op 522,22 punten.

De MidKap daalde 1,9 procent tot 805,48 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 1,7 procent.