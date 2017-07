Kleine verliezen bij opening Wall Street

Onder meer de industriële zwaargewichten General Electric (GE) en Honeywell en softwaregigant Microsoft gaven beleggers een kijkje in de boeken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,4 procent in de min op 21.530 punten. De S&P 500 verloor 0,2 procent, bij 2468 punten, en de Nasdaq speelde ook 0,2 procent kwijt, op 6376 punten.

GE zakte in de eerste handelsminuten ruim 4 procent in het rood. Het concern zette een fors lagere winst in de boeken. GE deed wel goede zaken met zijn tak voor hernieuwbare energie. Ook Honeywell was niet zo in trek. Het bedrijf schroefde zijn omzet- en winstverwachtingen voor het jaar wat op na een beter dan verwacht tweede kwartaal en noteerde daarop 0,3 procent lager.

Microsoft

Microsoft moest het doen met een min van 0,8 procent, ondanks dat het concern zijn winst in het afgelopen kwartaal heeft weten te verdubbelen. Er werd geprofiteerd van een belastingmeevaller en goede resultaten met cloudsoftware.

Schlumberger wist beleggers wel te overtuigen en won 1,4 procent. De toeleverancier aan de olie-industrie maakte tevens bekend dat het plan om een meerderheid te verwerven in zijn Russische branchegenoot Euraisa Drilling weer is afgestoft.