Verkopen tassen luxemerk Hermès stijgen minder hard

Vooral in eigen land, in Azië en in Amerika viel het groeitempo wat terug.

Afgezien van wisselkoerseffecten steeg de omzet met 8,3 procent. Dat is volgens het bedrijf nog altijd een ''solide'' ontwikkeling, maar in het eerste kwartaal kwam de groei nog boven de 11 procent uit. De volledige halfjaarcijfers, inclusief de winst, brengt Hermès op 14 september naar buiten.

Vooral parfums liepen minder goed, met een omzetdaling van 2,2 procent. De verkoop van tassen en andere lederen artikelen, goed voor dik de helft van de totale omzet, steeg met een kleine 10 procent.

Maar dat was in de voorgaande periode nog 15 procent. Horloges brachten 3 procent meer in het laatje dan een jaar eerder, na een daling met bijna 6 procent in het eerste kwartaal.