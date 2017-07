Aandeel Philips Lighting onderuit op Amsterdamse beurs

De andere Europese beurzen koersten overwegend lager. De duurdere euro bleef daarbij drukken op de aandelenkoersen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 525,57 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 817,02 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs leverden 0,1 procent in. Londen won 0,1 procent.

Philips Lighting

In de MidKap kelderde Philips Lighting meer dan 6 procent. Het verlichtingsbedrijf boekte in het tweede kwartaal meer winst, maar de omzet stond nog altijd onder druk.

Volgens analisten voldeden de resultaten niet aan de verwachtingen. Air France-KLM toonde wat herstel na de koersval een dag eerder en ging aan kop met een plus van 1,5 procent.

AkzoNobel

AkzoNobel was de sterkste daler in de AEX met een verlies van 2 procent. De topman van de Amerikaanse verfreus PPG Industries, die lange tijd loerde op een overname van Akzo, liet weten geen nieuw bod te doen op zijn Nederlandse branchegenoot. Grootste stijger was biotechbedrijf Galapagos met een winst van 2,5 procent.

Bij de kleinere bedrijven zakte Accell bijna 6 procent. De fietsenfabrikant zag de winst in de eerste jaarhelft met bijna 23 procent dalen. Beleggers waren ook niet tevreden over de resultaten van specerijen- en notenhandelaar Amsterdam Commodities. Dat aandeel werd 4,1 procent lager gezet.

Vodafone

In Londen won Vodafone 1,5 procent. Het Britse mobieletelefoniebedrijf zag de onderliggende omzet in het afgelopen kwartaal sterker toenemen dan verwacht.

Vooral in Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk werden goede zaken gedaan. De Britse betalingsverwerker Paysafe steeg bijna 9 procent, na een overnamebod van private investeerders Blackstone en CVC Capital.

Swatch

Swatch daalde 0,2 procent in Zürich. De Zwitserse horlogemaker wist het afgelopen halfjaar de omzet en winst iets op te krikken. Dankzij een reeks productlanceringen is het bedrijf wel positiever over de tweede helft van het jaar.

De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,1642 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 47,04 dollar. Ook Brentolie werd 0,3 procent duurder, op 49,44 dollar per vat.