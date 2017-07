Japanse beurs eindigt week licht in de min

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,2 procent in de min op 20.099,75 punten. De Japanse hoofdindex bleef daarmee deze week vrijwel onveranderd. Bij de bedrijven steeg Yaskawa Electric 10 procent. De maker van industriële robots schroefde zijn winstverwachting op.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds nagenoeg vlak. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,5 procent in de min en de beurs in Shanghai zakte 0,1 procent.

De Kospi in Seoul dikte 0,2 procent aan. LG Chem klom 0,8 procent. Volgens Zuid-Koreaanse media is het chemiebedrijf verkozen tot exclusieve leverancier van batterijen voor de nieuwe iPhone 9 van Apple. Het zou voor het eerst zijn dat Apple één leverancier kiest voor een iPhone-onderdeel.