Galapagos grootste stijger in hogere AEX

Beleggers verwerkten een flinke hoeveelheid kwartaalcijfers, waaronder die van zwaargewicht Unilever. Daarnaast werd gewacht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 528,07 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 826,78 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 0,7 procent aan.

Galapagos

Alle 25 AEX-fondsen gingen omhoog. Biotechnoloog Galapagos herstelde na het verlies een dag eerder en was de sterkste stijger met een winst van 3,2 procent.

NN Group volgde met een plus van 2,3 procent na een overwinning in een belangrijke woekerpoliszaak. Volgens de rechter in Rotterdam had de verzekeraar klanten voldoende geïnformeerd over alle bijbehorende kosten en premies.

Unilever

Unilever won 0,7 procent. Het levensmiddelenconcern realiseerde in het tweede kwartaal een onderliggende groei van 3 procent, wat een fractie sterker is dan in het eerste kwartaal. Voor de tweede jaarhelft gaat Unilever uit van een versnelling van de omzetgroei.

In de MidKap behoorde Sligro tot de staartgroep met een min 1,9 procent, na publicatie van de halfjaarcijfers. Het groothandelsbedrijf erkende dat zijn supermarktketen EMTÉ onvoldoende schaalgrootte heeft om zelfstandig succesvol te zijn. Het bedrijf wil het onderdeel niet verkopen, maar geeft de voorkeur aan samenwerking met een andere partij.

SAP

In Frankfurt daalde SAP 0,9 procent. De operationele winst van de Duitse softwarefabrikant kwam iets lager uit dan verwacht. Wel schroefde SAP zijn omzetverwachting op. Budgetmaatschappij easyJet zakte 2,8 procent in Londen na publicatie van de kwartaalcijfers.

Ingenico steeg in Parijs 6 procent. De branchegenoot van het in Amsterdam genoteerde Gemalto koopt Bambora, een snelgroeiende speler op het gebied van betaaldiensten, van Nordic Capital.

De euro was 1,1508 dollar waard, tegen 1,1521 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 47,03 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 49,72 dollar per vat.