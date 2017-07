Air France-KLM daalt fors op Damrak

Beleggers verwerkten het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om zijn monetaire beleid vooralsnog onveranderd te laten. Verder ging de luchtvaartsector over een breed front omlaag. Zo beleefde Air France-KLM een koersval op het Damrak.

AEX-index

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent in de plus op 526,29 punten. De MidKap eindigde 0,5 procent lager op 821,05 punten, vooral door het forse koersverlies van Air France-KLM. De beurzen in Parijs en Frankfurt sloten tot 0,3 procent lager. Londen boekte een winst van 0,8 procent.

De Europese luchtvaartsector stond onder druk na het kwartaalbericht van easyJet (min 5,9 procent). De budgetmaatschappij heeft een sterk kwartaal achter de rug, maar waarschuwde voor lagere ticketprijzen later dit jaar.

Eerder waarschuwde het Duitse Lufthansa (min 8,6 procent) ook al voor lagere prijzen. De Frans-Nederlandse luchtvaartgroep Air France-KLM had ook last van de waarschuwing van easyJet en stond onder aan de MidKap met een min van 8,3 procent.

ECB

De ECB meldde onder meer dat de rentetarieven in de eurozone op hun historisch lage niveaus blijven. Ook de omvang van het opkoopprogramma blijft staan, op 60 miljard euro per maand. Op de financiële markten werd er al wel van uitgegaan dat de centrale bank pas op de plaats zou maken.

De euro zat in de lift na opmerkingen van ECB-president Mario Draghi dat in het najaar zal worden gepraat over een eventuele afbouw van het stimuleringsbeleid. De euro was bij de slotbel 1,1645 dollar waard, tegen 1,1521 dollar een dag eerder.

Op het Damrak was Galapagos de sterkste stijger in de AEX met een plus van bijna 5 procent. Het biotechnologiebedrijf herstelde van het verlies een dag eerder. Verzekeraar NN Group klom 1,7 procent na een overwinning in een belangrijke woekerpoliszaak. Unilever won 0,4 procent nadat het de boeken had geopend. Het bedrijf rekent voor de tweede jaarhelft op een versnelling van de omzetgroei.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,7 procent tot 46,81 dollar. Brent noteerde 0,6 procent lager op 49,42 dollar per vat.