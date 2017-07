AEX opent hoger, NN 1,5 in de plus na overwinning

Beleggers verwerkten een flinke hoeveelheid kwartaalcijfers, waaronder die van zwaargewicht Unilever. Daarnaast werd gewacht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 526,94 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 826,62 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 0,6 procent aan.

NN Group steeg 1,5 procent na een overwinning in een belangrijke woekerpoliszaak. Volgens de rechter in Rotterdam had de verzekeraar klanten voldoende geïnformeerd over alle bijbehorende kosten en premies. De Vereniging Woekerpolis.nl, die de zaak had aangespannen, gaat in beroep.