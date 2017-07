Nikkei sluit licht hoger na besluit centrale bank

Daarnaast verwerkte de markt het besluit van de Bank of Japan (BoJ) om de rente onveranderd te laten. Wel verlaagde de centrale bank de inflatieverwachtingen.

De Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 0,6 procent op 20.144,59 punten. De Japanse oliebedrijven Inpex en Japan Petroleum profiteerden van de gestegen olieprijzen en wonnen respectievelijk 1 en 1,4 procent.

Fujifilm Holdings dikte 2,6 procent aan. Het farmaceutische bedrijf kondigde een klinisch onderzoek aan naar zijn medicijn tegen Alzheimer.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen ook winsten zien. De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 0,4 procent en de beurs in Shanghai koerste 0,4 procent hoger. De Kospi in Seoul won 0,5 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot eveneens 0,5 procent in de plus.