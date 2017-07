Aandelenbeurzen Wall Street openen met winsten

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent hoger op 21.584 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,2 procent tot 2.466 punten. De technologiebeurs Nasdaq steeg 0,5 procent tot 6.373 punten, waarmee een nieuw record werd bereikt.

Technologiebedrijf IBM publiceerde dinsdag nabeurs teleurstellende kwartaalcijfers. De voormalige computerfabrikant presteerde onder meer tegenvallend op het gebied van technologische diensten en cloudplatforms. Het aandeel IBM verloor 3,6 procent

United Airlines was erg voorzichtig over zijn verwachtingen voor het zomerkwartaal en ging 3,7 procent omlaag. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij heeft onder meer last van prijsdruk in Azië. Wel was de winst afgelopen kwartaal hoger dan waar analisten op hadden gerekend.

Morgan Stanley presteerde afgelopen periode beter dan verwacht en tekende een koersstijging van 3,4 procent op. De bank zag zijn inkomsten uit obligaties zoals verwacht teruglopen, maar hield de schade beperkt.