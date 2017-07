Aziatische beurzen overwegend omhoog

Daarnaast was de blik gericht op de Bank of Japan, die begon aan de tweedaagse beleidsvergadering.

In Tokio ging de toonaangevende Nikkei 0,1 procent hoger de handel uit op 20.020,86 punten. De Japanse automakers Toyota en Nissan bleven last houden van de recente stijging van de Japanse yen en zakten tot 1,2 procent. Ook de financiële bedrijven stonden opnieuw onder druk.

Defensieve aandelen waren juist in trek bij Japanse beleggers. Cosmeticamaker Shiseido won 0,9 procent en bierbrouwer Kirin Holdings dikte 2,2 procent aan.

De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,8 procent hoger onder aanvoering van de Australische banken. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus en de beurs in Shanghai klom 0,9 procent. De Kospi in Seoul verloor een fractie.