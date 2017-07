Omzetgroei Zalando vlakt wat af in tweede kwartaal

Zalando schat de omzet die in het tweede kwartaal is behaald op circa 1,1 miljard euro. Dat is een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal namen de verkopen nog met een kwart toe.

De winst voor rente en belastingen, gecorrigeerd voor eenmalige posten, zal volgens Zalando tussen de 80 miljoen en 86 miljoen euro liggen. Dat betekent dat de winstmarge onder druk staat, want een jaar eerder werd op een aanzienlijk lagere omzet een resultaat behaald van 81 miljoen euro.