SBM Offshore in de schijnwerpers op Damrak

Positieve macro-economische cijfers uit China en de nieuwe recordstanden op Wall Street hielpen de koersen vooruit.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 522,47 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 816,13 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,4 procent.

SBM Offshore

Koploper in de AEX was SBM Offshore met een winst van bijna 2 procent. De maritiem oliedienstverlener heeft een schikking getroffen met verzekeraars in het Noorse hoofdpijndossier Yme.

SBM ontvangt een bedrag van 247 miljoen dollar, waarmee de uitstaande vorderingen tegen een meerderheid van de verzekeraars zijn afgewikkeld.

Altice

Telecom- en kabelbedrijf Altice volgde met een plus van 1,8 procent, na koopadviezen van Goldman Sachs en Bank of America Merrill Lynch. Uitzender Randstad stond onderaan met een min van 0,6 procent.

Unilever won 0,2 procent. Het bedrijf komt donderdag met cijfers. Volgens de krant The Sunday Times wil het bedrijf de levensmiddelendivisie van het Britse Reckitt Benckiser overnemen ter waarde van 2,5 miljard euro.

Besi

In de MidKap gingen de chipbedrijven Besi en ASMI aan kop met winsten van 2,4 en 1 procent. Trustkantoor Intertrust sloot de rij met een verlies van 0,8 procent.

Bij de kleinere bedrijven won Beter Bed 0,8 procent. Topman Ton Anbeek vertrekt per 1 november bij de beddenproducent om leiding te gaan geven aan fietsenproducent Accell Group (0,3 procent).

EasyJet

In Londen daalde easyJet 0,7 procent. Bestuursvoorzitter Carolyn McCall van de budgetmaatschappij stapt in januari 2018 over naar de Britse commerciële televisiezender ITV (2 procent). Hennes & Mauritz (H&M) won in Stockholm 1,2 procent na sterke verkoopcijfers over juni.

Telenor klom in Oslo ruim 6 procent. Het Noorse telecombedrijf kwam met beter dan verwachte tweedekwartaalcijfers en kondigde een aandeleninkoopprogramma aan.

De euro was 1,1441 dollar waard, tegen 1,1459 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 46,74 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder, op 49,12 dollar per vat.