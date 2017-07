Kleine koersuitslagen op Europese beurzen

Later in de week valt meer vuurwerk te verwachten, als meer grote bedrijven hun kwartaalcijfers presenteren.

De AEX-index in Amsterdam sloot na een rustige handelssessie 0,1 procent hoger op 521,50 punten. De MidKap steeg 0,5 procent naar 818,25 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt eindigden tot 0,4 procent lager. De FTSE in Londen kreeg er 0,4 procent bij.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was SBM Offshore koploper met een winst van 2 procent. De oliedienstverlener heeft een schikking getroffen met enkele verzekeraars over een probleemproject waarop het in het verleden flinke verliezen heeft geleden. Dat is goed nieuws voor het bedrijf, vinden ook analisten.

Ook Altice deed het maandag goed bij beleggers. Het kabelbedrijf werd 1,7 procent meer waard, mede dankzij koopadviezen van analisten bij twee grote Amerikaanse banken. Onderaan de AEX stond uitzender Randstad met een verlies van 1,3 procent.

Unilever

Unilever won 0,1 procent. Volgens de Britse krant The Sunday Times aast het was- en voedingsmiddelenconcern op de levensmiddelendivisie van concurrent Reckitt Benckiser, die 2,5 miljard euro waard zou zijn. Unilever behoort tot de Amsterdamse hoofdfondsen die deze week de boeken openen.

In de MidKap ging toeleverancier aan de chipindustrie Besi aan kop met een winst van 2,4 procent. Air France-KLM won 1,9 procent. De Franse tak van de luchtvaartgroep heeft een akkoord gesloten met zijn piloten over een plan om op de meest verlieslatende routes de kosten te drukken.

Telenor

Het Noorse telecombedrijf Telenor klom in Oslo 8,2 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers. In Parijs steeg Renault 1,2 procent nadat de Franse automaker een recordverkoop had gemeld in de eerste jaarhelft. En in Frankfurt werd sportschoenenfabrikant Puma met een plus van 1,3 procent beloond voor zijn tweede verhoging van de winstverwachting dit jaar.

De euro was 1,1470 dollar waard, tegen 1,1460 dollar op vrijdag. De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,7 procent naar 46,21 dollar per vat. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper en bracht per vat 48,65 dollar op.