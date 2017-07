Kleine koersbewegingen op Europese beurzen

Beleggers waren vooral in afwachting van de kwartaalresultaten die deze week naar buiten komen. Positieve macro-economische berichten uit China boden enige steun aan de handel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 521,52 punten. De MidKap stond een fractie hoger op 814,47 punten. De beurs in Londen steeg 0,2 procent. De Duitse DAX en de Franse CAC40 daalden tot 0,4 procent.

SBM Offshore dikte 1,7 procent aan en was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak. De schikking die SBM is overeengekomen met verzekeraars in de kwestie rond het Noorse hoofdpijndossier Yme is volgens analisten van KBC Securities goed nieuws voor de maritiem dienstverlener.

Altice

Altice volgde met een winst van 1,6 procent. Het telecom- en kabelbedrijf profiteerde van koopadviezen van Goldman Sachs en Bank of America Merrill Lynch. Uitzender Randstad stond onderaan met een min van meer dan 1 procent.

Unilever, dat donderdag met cijfers komt, won 0,2 procent. Volgens de Sunday Times is het bedrijf van plan een bod te doen op de levensmiddelendivisie van het Britse Reckitt Benckiser, dat 2,5 miljard euro waard zou zijn.

In de MidKap ging toeleverancier aan de chipindustrie Besi aan kop met een winst van ruim 2 procent. Vastgoedfonds WDP sloot de rij met een verlies van 1 procent.

In Londen won easyJet 0,2 procent. De budgetmaatschappij ziet haar bestuursvoorzitter Carolyn McCall in januari 2018 vertrekken naar de Britse commerciële televisiezender ITV (plus 3,6 procent). Hennes & Mauritz (H&M) won in Stockholm 1,2 procent, na sterke verkoopcijfers over juni.

Telenor

Telenor klom in Oslo bijna 8 procent. Het Noorse telecombedrijf kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers en gaat eigen aandelen inkopen. In Parijs steeg Renault 1,7 procent. De Franse automaker verkocht in de eerste jaarhelft een recordaantal van bijna 1,9 miljoen auto's.

De euro was 1,1446 dollar waard, tegen 1,1459 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 46,57 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,1 procent op 48,97 dollar per vat.