Aziatische beurzen tonen gemengd beeld

De handel verliep verder relatief rustig, aangezien de belangrijke financiële markten in Japan gesloten bleven vanwege een nationale feestdag.

De Chinese overheid meldde dat de op één na grootste economie ter wereld in het tweede kwartaal met 6,9 procent is gegroeid. Dat was iets sterker dan economen hadden voorzien.

Ook de detailhandelsverkopen en de productie in de omvangrijke Chinese industrie namen vorige maand sterker dan verwacht toe.

De Hang Seng-index in Hongkong herstelde van een negatieve opening en noteerde tussentijds 0,5 procent hoger. De beurs in Shanghai daalde 0,6 procent. De Kospi in Seoul klom 0,5 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde een fractie lager.