Beleggers op Wall Street teleurgesteld in cijfers banken

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent lager op 21.532 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging licht omhoog tot 2448 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 6287 punten.

JPMorgan Chase zag de nettowinst met bijna een tiende oplopen naar ruim 7 miljard dollar. Het resultaat voldeed kennelijk niet aan de verwachtingen van de beleggers, want het aandeel daalde 2,3 procent.

Wells Fargo toont hetzelfde koersbeeld: bij de grootste hypotheekverstrekker van de VS steeg de winst met 5 procent tot 5,8 miljard dollar, maar het aandeel Wells Fargo ging 2,2 procent omlaag. Volgende week komen branchegenoten Bank of America, Goldman Sachs en Morgan Stanley met kwartaalberichten.

De stemming werd verder bepaald door enkele macro-economische cijfers. De Amerikaanse inflatie is in juni afgezwakt naar 1,6 procent op jaarbasis, van 1,9 procent in mei. Verder namen de winkelverkopen in de VS die maand onverwacht met 0,2 procent af. Economen hadden juist op een lichte stijging van de detailhandelsverkopen gerekend.