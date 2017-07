Rustige stemming op Europese beurzen

Beleggers namen wat gas terug na de opmars in de afgelopen dagen. Ook werd gewacht op het inflatiecijfer van de VS en de kwartaalresultaten van drie grote Amerikaanse banken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 519,48 punten. De MidKap kreeg er ook 0,1 procent bij, tot 812,09 punten. De beurs in Parijs daalde een fractie. Frankfurt en Londen verloren tot 0,3 procent.

ArcelorMittal

ArcelorMittal was wederom de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,6 procent. De staalproducent profiteerde opnieuw van een adviesverhoging. Volgens analisten van ING heeft de markt te weinig oog voor de sterke financiële prestaties van Arcelor en zit er meer waarde verscholen in het aandeel.

Tankopslagbedrijf Vopak was hekkensluiter bij de hoofdfondsen met een min van 0,4 procent. Altice won 0,2 procent. Het telecom- en kabelconcern heeft in Portugal een deal gesloten voor de overname van een meerderheidsbelang in Media Capital van het Spaanse mediabedrijf Prisa.

Small- en midcaps

In de MidKap was optiekketen GrandVision een opvallende stijger met een plus van 2,6 procent. Ook luchtvaartconcern Air France-KLM was in trek en steeg 2,5 procent. Grootste daler was kunstmestproducent OCI met een verlies van 1,6 procent.

Bij de kleinere bedrijven leverde Beter Bed 0,7 procent in. Volgens analisten van KBC Securities viel de omzetgroei van de Brabantse beddenverkoper in het tweede kwartaal iets lager uit dan verwacht.

Londen en Stockholm

In Londen klom Carillion ruim 8 procent. De geplaagde Britse bouwer heeft HSBC Bank aangesteld als financieel adviseur. Analisten denken dat het bedrijf nieuwe aandelen moet uitgeven om geld op te halen. Carillion zag dit jaar zo'n 70 procent aan beurswaarde verdampen. De bestuursvoorzitter stapte deze week op na een winstwaarschuwing.

Skanska verloor in Stockholm 5 procent na een winstalarm. Het Zweedse bouwbedrijf moet flink afschrijven op de waarde van een aantal bouwprojecten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

De euro was 1,1414 dollar waard, tegen 1,1392 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 46,29 dollar. Brentolie kostte ook 0,5 procent meer, op 48,64 dollar per vat.