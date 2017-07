Elliott bouwt belang op in farmaceut Stada

Eerder werd door ingewijden al gemeld dat Elliott, het bedrijf van de Amerikaanse hedgefondsmanager Paul Singer, een belang aan het opbouwen was in Stada.

De aandelen werden in de afgelopen weken gekocht. Elliott heeft via andere financiële instrumenten een stemrecht van 8,7 procent in het farmacieconcern dat geleid wordt door de Nederlander Engelbert Coster Tjeenk Willink.

Stada zag onlangs een overname door de investeringsmaatschappijen Bain Capital en Cinven mislukken. Zij hebben nu een hoger bod gedaan om het bedrijf alsnog in handen te krijgen.

Overname

Elliott zou een rol willen spelen bij een overname van Stada en bereid zijn financiering beschikbaar te stellen.

Elliott is verder onder meer bekend van de overnamestrijd rond verf- en chemieconcern AkzoNobel. Elliott is de grootste aandeelhouder van Akzo.

De investeerder is erg kritisch over de weigering van het concern om te onderhandelen over een overnamevoorstel van concurrent PPG Industries, waarbij het zelfs tot een rechtszaak kwam tussen Elliott en Akzo. Inmiddels speelt er weer een nieuwe rechtszaak tussen Elliott en Akzo.