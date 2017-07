Ordina onderuit op positieve Amsterdamse aandelenbeurs

Op het Damrak ging Ordina in de uitverkoop na een winstalarm. Beleggers waren verder in afwachting van de verklaring die Fed-voorzitter Janet Yellen later op de dag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de plus op 513,96 punten. Alle 25 hoofdfondsen stonden daarbij in het groen. De MidKap dikte ook 0,6 procent aan, tot 804,04 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs koersten tot 0,7 procent hoger.

Bij de kleinere bedrijven zakte Ordina ruim 3 procent. De automatiseerder zet het mes in de organisatie na tegenvallende resultaten in het tweede kwartaal. Om het tij te keren wil Ordina jaarlijks 5 miljoen euro bezuinigen. Het aantal managers zal worden teruggebracht en ook op het hoofdkantoor wordt gesneden in het personeelsbestand.

Grootste stijgers in de AEX waren biotechnoloog Galapagos en chipmachinemaker ASML met winsten van meer dan 1 procent. Oliedienstverlener SBM Offshore won 0,6 procent. Shell (plus 0,8 procent) oefent de koopoptie uit voor het productie- en opslagschip (FPSO) Turritella. Het schip is nu nog eigendom van een joint venture van SBM Offshore.

ASMI

In de MidKap stond chiptoeleverancier ASMI bovenaan met een plus van bijna 2 procent. Grootste verliezer was postbezorger PostNL met een min van 1,5 procent.

In Londen klom Burberry 4 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het Britse modehuis profiteerde afgelopen kwartaal vooral van aantrekkende verkopen in China. Pubketen JD Wetherspoon won 1,7 procent na goede omzetcijfers.

De euro was 1,1457 dollar waard, tegen 1,1428 dollar op dinsdag. De dollar staat onder druk door de onrust die is ontstaan rond de omstreden ontmoeting van de zoon van president Donald Trump met een Russische advocate. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,9 procent tot 45,88 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 48,30 dollar per vat.