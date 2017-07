Chinese economie helpt modemerk Burberry vooruit

De onderliggende omzet in het kwartaal dat op 30 juni afliep groeide 3 procent tot 478 miljoen pond (535 miljoen euro). De vergelijkbare verkopen vielen in die periode 4 procent hoger uit.

Beide resultaten waren beter dan waar marktkenners door de bank genomen van uitgingen. De cijfers zijn een opsteker voor de nieuwe topman Marco Gobbetti, die sinds deze maand de leiding heeft over het bedrijf.

In Azië was sprake van een verkoopplus van circa 5 procent, vooral geholpen door Chinese interesse in de luxe-accessoires. Ook op de eigen thuismarkt was sprake van een sterke groei. Daartegenover waren de resultaten in Noord- en Zuid-Amerika, met een lichte omzetdaling, minder rooskleurig.