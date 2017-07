Meer omzet voor Marks & Spencer ondanks lagere kledingverkoop

De totale omzet steeg wel, dankzij een sterkere verkoop van voedingsmiddelen.

De omzet uit kleding nam met 0,5 procent af tot 852 miljoen pond (964 miljoen euro). Daar staat tegenover dat de verkoop van kleding waar klanten het volle pond voor betaalden, met 7 procent toenam.

Dat is in lijn met de strategie die M&S volgt om de winstgevendheid te verbeteren. De verkoop van eten en drinken bracht ruim 1,4 miljard pond in het laatje, 4,5 procent meer dan een jaar eerder.

Topman Steven Rowe zei dinsdag verder dat de grote reorganisatie die M&S vorig jaar aankondigde, op koers ligt. Van de in totaal 53 winkels in markten waar het bedrijf niet langer brood in ziet, zijn er inmiddels 28 opgedoekt.

Ook de twee filialen die het bedrijf in Nederland heeft, in Amsterdam en Den Haag, moeten eraan geloven. De winkels, samen goed voor 160 arbeidsplaatsen, sluiten eind oktober hun deuren.

Behalve Nederland keert M&S ook België, Frankrijk, Polen, Hongarije, Slowakije, Estland, Litouwen en China de rug toe. Het ontbreekt het bedrijf aan schaalgrootte om in die markten te groeien en winstgevend te zijn. Ook in Groot-Brittannië gaan tientallen onrendabele winkels dicht. Online blijft M&S overigens wel actief in ons land.