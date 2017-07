PostNL in belangstelling op positieve beurs

Het ministerie van Economische Zaken kwam met een analyse van de Nederlandse postmarkt waarin beleggers ruimte zien voor verdere kostenbesparingen bij het bedrijf.

De toonaangevende AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent hoger op 512,05 punten. De MidKap steeg 0,5 procent en sloot op 800,31 punten.

De belangrijkste graadmeters op de beursvloeren in Londen, Parijs en Frankfurt gingen de handel uit met winsten tussen de 0,3 en 0,5 procent.

PostNL

Bij de middelgrote fondsen was PostNL koploper met een plus van 4,2 procent. Analisten zien in de analyse van de overheid aanknopingspunten voor verdere besparingen op de postbezorging. Zo hoeft mogelijk op minder dagen post te worden rondgebracht en kan de prijs van een postzegel wellicht verder omhoog.

Sterkste stijger in de AEX was staalconcern ArcelorMittal met een plus van 2,3 procent. Unilever kreeg er 0,8 procent bij.

Analisten van Susquehanna achten de kans zeer aanzienlijk dat concurrent Kraft Heinz met een vijandig bod komt op het voedings- en wasmiddelenconcern, dat een eerste voorstel van de Amerikanen eerder dit jaar resoluut van de hand wees.

ASML

Verder was er belangstelling voor de technologiebedrijven ASML en ASM International. Analisten voorzien positieve berichten tijdens het jaarlijks congres voor toeleveranciers aan de chipindustrie, dat de komende dagen gehouden wordt in San Francisco. ASML won bij de hoofdfondsen 1 procent, ASMI kreeg er in de MidKap 1,7 procent bij.

In Londen kelderde de Britse bouwer Carillion 39 procent. Het bedrijf gaf een winstwaarschuwing en maakte bovendien bekend dat de topman opstapt.

In Frankfurt won Stada Arzneimittel 1,4 procent. De investeerders Bain Capital en Cinven verhogen hun overnamebod op de Duitse farmaceut, die sinds vorige week wordt geleid door de Nederlander Engelbert Coster Tjeenk Willink.

De euro was 1,1400 dollar waard, tegen 1,1394 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 44,61 dollar. Brentolie werd ook 0,9 procent duurder en bracht per vat 47,12 dollar op.