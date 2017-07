KLM vervoert in eerste helft 2017 bijna twee miljoen meer passagiers

Onder de KLM Groep vallen onder meer KLM Cityhopper, Transavia en Martinair.

KLM Passage verwelkomde in de eerste helft van dit jaar 8,3 procent meer passagiers dan een jaar eerder. Het ging om een toename van bijna 1,2 miljoen passagiers naar 15,6 miljoen. De capaciteit groeide met 6 procent. De bezettingsgraad van de toestellen kwam in juni uit op 89,3 procent. Dit is een record.

Het bedrijf is naar eigen zeggen "goed op weg" naar het doel van ruim veertig miljoen passagiers voor KLM en Transavia. Met name in Europa groeide het aantal passagiers.

"Het harde werken van alle KLM- en Transavia-collega's, werpt zijn vruchten af", stelt CEO Pieter Elbers van KLM. "Dit zijn cijfers om trots op te zijn."

Bij de vrachttak was in de laatste maanden sprake van een licht herstel. Toch was het voor deze tak "geen eenvoudig eerste half jaar". In totaal werd er 1,3 procent minder vervoerd en viel de capaciteit 0,4 procent lager uit. De benuttingsgraad daalde hierdoor met 0,6 procentpunt.

Air France-KLM heeft van januari tot en met juni in totaal veertig miljoen reizigers vervoerd. Dit is een toename van 4,4 procent. De bezettingsgraad ging met 1,4 procentpunt omhoog naar 86 procent.