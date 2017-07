SBM en Shell in de min op AEX

Beleggers hielden daarnaast de stijgende rentes op de obligatiemarkten in de gaten. Ook werd gelet op de G20-bijeenkomst in Hamburg.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in het rood op 508,45 punten. De MidKap leverde 0,1 procent in tot 792,15 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tussen de 0,2 en 0,4 procent.

De olieprijzen gingen flink omlaag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,5 procent tot 44,40 dollar. Brentolie werd 2,3 procent goedkoper op 47,01 dollar per vat.

SBM Offshore

Oliedienstverlener SBM Offshore en olie- en gasconcern Shell kampten met een forse daling van de olieprijzen en behoorden tot de grootste dalers in de AEX met minnen van 2,4 procent en 1,1 procent. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX stonden ook in de staartgroep met verliezen van meer dan 1 procent.

Verzekeraar Aegon profiteerde van een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux en was de sterkste stijger onder de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 1,4 procent. Levensmiddelenconcern Unilever volgde met een plus van 0,8 procent.

AkzoNobel

AkzoNobel verloor 0,2 procent. De activistische investeerder Elliott Advisors wil via een kort geding meer invloed afdwingen bij het verf- en chemiebedrijf. Volgens Elliott, dat zelf een belang heeft van 9,5 procent in Akzo, heeft een op de vijf aandeelhouders geen vertrouwen meer in de raad van bestuur van het concern.

In de MidKap stond bodemonderzoeker Fugro, die veel oliebedrijven als klant heeft, onderaan met een verlies van ruim 3 procent. Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM voerde de schaarse stijgers aan met een plus van meer dan 2 procent.

Carrefour

In Parijs zakte Carrefour 4,5 procent. Het Franse supermarktconcern zag de omzet in het tweede kwartaal stijgen, maar op de Franse thuismarkt bleef de omzetgroei echter beperkt.

Stada Arzneimittel klom ruim 2 procent in Frankfurt. Ook hier komt Elliott voorbij, de investeerder heeft volgens persbureau Bloomberg een flink belang opgebouwd in de Duitse farmaceut, die onlangs een overname door durfkapitalisten zag mislukken.

De euro was 1,1418 dollar waard, tegen 1,1406 dollar op donderdag.