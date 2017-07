Refresco in de belangstelling op verdeelde beurs

In Amsterdam was bottelaar Refresco in trek na berichten over een nieuw overnamebod door PAI Partners. Verder hadden oliebedrijven last van de dalende olieprijzen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot nagenoeg onveranderd op 509,92 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 797,19 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt wonnen respectievelijk 0,2 en 0,1 procent. Parijs verloor 0,1 procent.

Refresco, dat niet direct wilde reageren op de ''marktgeruchten" over een nieuw voorstel van PAI, steeg uiteindelijk 2,7 procent, na een koerspiek van 6 procent tussentijds. In april wees Refresco een voorstel ter waarde van 1,4 miljard euro van PAI al resoluut af. PAI biedt nu naar verluidt ruim 1,6 miljard euro.

Olie

De olieprijzen gingen net als eerder in de week flink omlaag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,9 procent tot 44,21 dollar. Brentolie werd ook 2,9 procent goedkoper op 46,72 dollar per vat.

Oliedienstverlener SBM Offshore en olie- en gasconcern Shell kampten met de forse daling van de olieprijzen en behoorden tot de grootste dalers in de AEX met minnen van 1,7 procent en 1 procent. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX stonden ook in de staartgroep met verliezen van 0,7 tot 1,2 procent.

Aegon

Verzekeraar Aegon profiteerde van een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux en was de sterkste stijger onder de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 2,3 procent. Biotechnoloog Galapagos volgde met een plus van 2 procent. AkzoNobel liet een plusje noteren van 0,1 procent op de aankondiging van de activistische investeerder Elliott Advisors om het verf- en chemiebedrijf opnieuw voor de rechter te slepen.

In de MidKap stond Fugro onderaan met een verlies van 3 procent. De bodemonderzoeker heeft veel oliebedrijven als klant.

In Parijs zakte Carrefour 4,6 procent. Het Franse supermarktconcern zag de omzet in het tweede kwartaal stijgen, maar op de Franse thuismarkt bleef de omzetgroei echter beperkt.

De euro was 1,1394 dollar waard, tegen 1,1406 dollar op donderdag.