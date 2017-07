Nikkei sluit handelsweek lager af

De stijgende rente op de obligatiemarkten zorgde voor druk op de aandelenkoersen. Beleggers keken daarnaast uit naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag naar buiten komt.

In Tokio sloot de Nikkei-index 0,3 procent in de min op 19.929,09 punten. De Bank of Japan stapte in de markt en kocht Japans staatspapier op om de verkoopgolf op de obligatiemarkten te stuiten. De centrale bank heeft als doel om de rente op de tienjarige Japanse staatslening op nul te houden.

De Kospi in Seoul daalde 0,5 procent. Samsung Electronics eindigde 0,5 procent lager. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern verwacht in het tweede kwartaal een recordwinst te hebben behaald. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,9 procent in de min.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,3 procent lager. De vier grootste Chinese banken waren opnieuw uit de gratie en zagen deze week al 16 miljard dollar aan beurswaarde verdampen.