Ryanair wil klacht indienen bij ACM om 'bescherming' KLM en Transavia

De Ierse prijsvechter vermoedt dat de Nederlandse overheid KLM en Transavia wil beschermen. Ryanair gaat daarover klachten indienen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie.

Ryanair wil bovendien dat luchthavens als Lelystad en Eindhoven Airport een andere eigenaar krijgen dan Schiphol. Topman Michael O'Leary trekt de vergelijking met Londen waar de luchthavens Gatwick en Stansted flink groeien nu ze niet meer van dezelfde eigenaar zijn als Heathrow en dus met elkaar concurreren.

Capaciteit

Ryanair wilde dit najaar nieuwe routes openen op Eindhoven Airport, maar kreeg van de overheid geen extra slots toegewezen. O'Leary is daar woedend over. Had KLM of Transavia gevraagd om uitbreiding van de capaciteit, dan zou dat volgens hem geen enkel probleem zijn geweest.

Het bedrijf ziet zich nu gedwongen drie van de geplande verbindingen helemaal te schrappen en drie andere routes te verplaatsen naar het nabijgelegen Weeze in Duitsland. Zes andere bestemmingen worden minder vaak aangevlogen vanaf de Brabantse luchthaven dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Schiphol

Op het overvolle Schiphol is momenteel evenmin groei mogelijk. De opening van Lelystad Airport, waar vakantievluchten op termijn onderdak moeten gaan vinden, is uitgesteld van 2018 naar 2019. Bovendien is de geplande capaciteit daar volgens O'Leary veel te beperkt. ''Dertien vluchten per dag, daar kun je geen bedrijf op laten draaien'', zei hij.

Een gezonde groei van Lelystad kan een hoop problemen bij Schiphol oplossen, denkt O'Leary. Toch vindt hij dat ook Schiphol zelf moet kunnen doorgroeien. Volgens de Ier is het nodig dat de luchthaven eerder dan in 2020 gaat praten over verruiming van het aantal vluchten per jaar. ''De huidige grenzen houden geen rekening met stillere vliegtuigen, waardoor omwonenden veel minder last hebben. Ik zie geen wil bij Schiphol om te veranderen.''