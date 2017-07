Sligro wint op somber gestemd Damrak

De toonaangevende AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent lager op 509,94 punten. De MidKap gaf 0,5 procent prijs en kwam op 793,28 punten. De belangrijkste graadmeters op de beursvloeren in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tussen de 0,4 en 0,6 procent lager de handel uit.

Sligro is naar eigen zeggen al vaker benaderd over een overname van of samenwerking met EMTÉ. "Dergelijke biedingen zijn op dit moment niet opportuun'", aldus het bedrijf. De Telegraaf had eerder gemeld dat Jumbo zijn kleinere branchegenoot zou willen inlijven. Dat bedrijf onthield zich van commentaar. Sligro werd 2,9 procent meer waard en was daarmee koploper in de MidKap.

NN Group

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was verzekeraar NN Group de sterkste stijger met een plus van 1,7 procent, gevolgd door telecombedrijf KPN dat er 1,4 procent bijkreeg. Onderaan de AEX stond biotechnologiebedrijf Galapagos met een min van 2,9 procent. Baggeraar Boskalis verloor 2,2 procent.

Bij de middelgrote fondsen was naast Sligro ook luchtvaartgroep Air France-KLM gewild, met een plus van 2,5 procent. Bodemonderzoeker Fugro was de sterkste dalers met een verlies van 2 procent.

Reckitt Benckiser

In Londen verloor Reckitt Benckiser 1,5 procent. De Britse producent van medicijnen, schoonmaakmiddelen en drogisterijartikelen liet weten dat zijn omzet zal lijden onder de cyberaanval die vorige week zijn fabrieken trof. Primark-moeder AB Foods dikte 2,6 procent aan. Het bedrijf heeft zijn verwachtingen voor dit boekjaar verhoogd. In Parijs kelderde cateraar Sodexo ruim 6 procent na zijn de tweede omzetwaarschuwing dit boekjaar.

De euro was 1,1406 dollar waard, tegen 1,1336 dollar een dag eerder. De olieprijzen toonden herstel na de flinke daling op woensdag, zeker nadat bekend was geworden dat de Amerikaanse voorraden afgelopen week flink zijn geslonken. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,5 procent tot 46,24 dollar. Brentolie werd 2,3 procent duurder en kostte 48,87 dollar per vat.