Betalingsverwerker Worldpay overgenomen door branchegenoot

De overname hing al in de lucht. Dinsdag bevestigde Worldpay benaderd te zijn door Vantiv voor een mogelijke overname. Ook de Amerikaanse bank JPMorgan Chase had interesse getoond in Worldpay. Daarop schoot de koers zeer hard omhoog op de beurs in Londen.

JP Morgan liet woensdag weten geen overnamebod te zullen doen. Beleggers in Londen deden hun aandelen in Worldpay in de uitverkoop toen bleek dat er geen overnamestrijd zou komen om de prijs van de aandelen op te stuwen. Het aandeel verloor na de mededeling van JP Morgan zo'n 10 procent.

De transactie wordt volgens de Vantiv en Worldpay afgehandeld in aandelen en contanten. Na afronding van de overname bezitten de aandeelhouders van Worldpay 41 procent van het fusiebedrijf. Worldpay zal vervolgens verdwijnen van de Londense beurs.

In het overnamebedrag is ook een schuld verwerkt. Het gecombineerde bedrijf krijgt hoofdkantoren in Londen en Cincinnati en zal gedurende een overgangsperiode worden geleid door twee bestuursvoorzitters. Volgens de bedrijven zijn er grote strategische voordelen te behalen door een samengaan, net als kostenbesparingen.

Worldpay was in het verleden de betalingstak van Royal Bank of Scotland (RBS). RBS verkocht in 2010 vanwege Europese regels voor staatssteun een meerderheidsbelang in Worldpay aan de investeringsmaatschappijen Bain Capital en Advent. Zij brachten het bedrijf in het najaar van 2015 naar de beurs.