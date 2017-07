Beurzen in Azië overwegend omlaag

Beleggers verwerkten daarnaast het besluit van de Australische centrale bank, die conform verwachting de rente onveranderd liet. De handel was verder relatief dun aangezien de Amerikaanse beurzen de hele dag gesloten zullen blijven.

In Tokio sloot de Nikkei-index 0,1 procent lager op 20.032,35 punten. De Japanse exportbedrijven wisten daarentegen te profiteren van een goedkopere yen. De automakers Nissan, Toyota en Honda, die veel voertuigen verkopen in het buitenland, stegen tussen de 1 en 2 procent.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,6 procent lager. De Kospi in Seoul zakte 0,6 procent. Buurland Noord-Korea heeft ondanks waarschuwingen van wereldleiders een ballistische raket afgevuurd. De raket landde in Japanse territoriale wateren.

De All Ordinaries in Sydney was een positieve uitschieter met een winst van 1,5 procent. De Reserve Bank of Australia hield de rente ongewijzigd op 1,5 procent. De Australische dollar daalde flink nadat de centrale bank liet doorschemeren dat de rente waarschijnlijk niet snel zal worden verhoogd.