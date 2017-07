Total en Iran tekenen groot gasakkoord

Zondag werd de overeenkomst al aangekondigd. Het gaat om het eerste internationale gascontract gesloten met Iran na beëindiging van de sancties tegen dat land in januari vorig jaar.

Met de deal, die draait om de ontwikkeling van het gasveld South Pars, is een bedrag van 4,8 miljard dollar gemoeid.

South Pars is het grootste gasveld ter wereld. Afgelopen november sloten de partijen al een overeenkomst op hoofdlijnen. Total-topman Patrick Pouyanné was aanwezig bij de ondertekening.

Het akkoord is bedoeld om de grote gasreserves van Iran meer in ontwikkeling te brengen en de productie op te voeren. Iran probeert al een tijdje grote oliemaatschappijen te bewegen om te investeren in zijn olie- en gasvelden. Sinds de sancties begin vorig jaar zijn opgeheven is de olieproductie in Iran ook al met ongeveer een derde toegenomen.