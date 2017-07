Iran en Total tekenen miljardenovereenkomst olieveld South Pars

De ondertekening staat voor maandag op het programma, bevestigt een ambtenaar van het Iraanse olieministerie zondag tegenover persbureau Reuters.

Total stapt daarmee in de ontwikkeling van fase elf van het offshore gasveld South Pars, het grootste gasveld ter wereld.

Het zou gaan om een overeenkomst ter waarde van 4,8 miljard dollar (4,2 miljard euro). Het Franse bedrijf heeft na ondertekening 50,1 procent van het project in handen. Het Chinese oliebedrijf CNPC bezit 30 procent, en het Iraanse Petropars 19,9 procent.

In 2016 werd al een voorlopige overeenkomst ondertekend. Toen meldde Total dat het project een productiecapaciteit van 1,8 miljard kubieke voet (ruim 548 miljoen kubieke meter) per dag moet opleveren. Dat is het equivalent van 370.000 vaten olie.

Total was eerder al een van de grootste investeerders in South Pars, maar trok zich noodgedwongen terug toen er in 2006 sancties tegen Iran werden afgekondigd vanwege de nucleaire activiteiten in het land. De sancties werden in 2016 opgeheven na nieuwe afspraken tussen Iran en de internationale gemeenschap over het atoomprogramma.