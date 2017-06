Nike pakt goud op verdeeld Wall Street

Sportkledingfabrikant Nike was een absolute uitblinker na publicatie van beter dan verwachte kwartaalresultaten. Verder verwerkten beleggers op Wall Street cijfers over onder meer de consumentenbestedingen en het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent in de plus op 21.349,63 punten. De breed samengestelde S&P 500-index won 0,2 procent tot 2423,41 punten, maar de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,1 procent tot 6140,42 punten.

Nike zag de omzet in de laatste drie maanden van zijn gebroken boekjaar met 5 procent aandikken tot 8,7 miljard dollar. De nettowinst viel met ruim 1 miljard dollar een vijfde hoger uit dan een jaar eerder. Ook sprak het bedrijf positieve verwachtingen uit en werd een verkoopdeal met Amazon aangekondigd. Het aandeel Nike blonk uit met een winst van 11 procent.

Macro

Chipconcern Micron Technology gaf eveneens inzage in de boeken. De kwartaalresultaten waren beter dan verwacht, maar desondanks verloor Micron ruim 5 procent aan beurswaarde. De huizenbouwers op Wall Street hadden wel een goede dag. Zo boekten woningbouwbedrijven als Lennar, Pulte en DR Horton koerswinsten tot 2,3 procent.

Vuurwapenfabrikant American Outdoor Brands dook 7,4 procent in het rood. De maker van onder meer Smith & Wesson-pistolen kwam met teleurstellende verwachtingen. Branchegenoot Sturm Ruger ging mee in de malaise met een min van 7,8 procent.

Op macro-economisch gebied bleek dat de Amerikaanse consumentenbestedingen in mei met 0,1 procent zijn gestegen op maandbasis, wat overeenkomt met de verwachtingen van economen. Daarnaast werd gemeld dat de activiteit in de industrie rond de Amerikaanse stad Chicago in juni sterker is gestegen dan in mei.

Consumenten

De Universiteit van Michigan liet weten dat het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten in juni flink is gedaald, maar minder dan waar eerder op werd gerekend.

De euro was 1,1423 dollar waard, tegen 1,1414 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,8 procent tot 46,20 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 47,91 dollar per vat.