Opnieuw rode cijfers op beurzen Europa

Aanhoudende speculatie over het naderende einde van het stimuleringstijdperk van de centrale banken zorgde daarbij opnieuw voor terughoudendheid bij beleggers.

De AEX-index in Amsterdam eindigde met een min van 0,3 procent op 507,15 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 793,70 punten. De effectenbeurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,7 procent in.

Tankopslagbedrijf Vopak kampte met een adviesverlaging door ING en was met een koersverlies van 3,3 procent veruit de grootste daler in de AEX.

Olie- en gasconcern Shell daalde 1 procent. Zakenbanken LBBW en Kepler Cheuvreux werden negatiever over het aandeel. De kopgroep in de hoofdindex werd gevormd door ArcelorMittal, Galapagos en Randstad met plussen tot 1,1 procent.

Air France-KLM

In de MidKap was luchtvaartcombinatie Air France-KLM de hoogvlieger met een koersstijging van 2,7 procent. Ook natuurvoedingsproducent Wessanen had een goede dag met een plus van 2,3 procent. Onderaan bij de middelgrote fondsen bungelden beursintermediair Flow Traders en verlichtingsbedrijf Philips Lighting met minnen tot 2 procent.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak was drankenfabrikant Lucas Bols een positieve uitschieter met een winst van 3,2 procent.

Bayer

In Frankfurt verloor Bayer meer dan 4 procent na een winstwaarschuwing. Het Duitse chemieconcern verwacht dat de winst negatief zal worden beïnvloed door de hoge voorraden bij de Braziliaanse Crop Science-activiteiten en nadelige wisselkoerseffecten bij de gezondheidszorgdivisie.

Maaltijdbezorger Delivery Hero werd op zijn eerste beursdag in Frankfurt verwelkomd met een koerswinst van 9 procent.

De euro was 1,1414 dollar waard, tegen 1,1429 dollar bij het Europese slot een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent tot 45,56 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 47,78 dollar per vat.