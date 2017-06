Ook verliezen op beurzen in Azië

Speculatie dat het tijdperk van het goedkope geld van de centrale banken ten einde loopt zorgde voor terughoudendheid onder beleggers.

In Tokio sloot de toonaangevende Nikkei-index 0,9 procent lager op 20.033,43 punten. Vooral de Japanse technologiebedrijven werden van de hand gedaan in navolging van de koersverliezen in de Amerikaanse techsector. Chiptester Advantest zakte 2,1 procent en elektronicaconcern Panasonic verloor 1,8 procent.

In Hongkong stond de Hang Seng tussentijds 0,7 procent in de min en de All Ordinaries in Sydney zakte 1,5 procent. De Kospi in Seoul verloor 0,3 procent. In Shanghai bleef het verlies beperkt tot 0,1 procent na een positief industriecijfer. De industriële bedrijvigheid in China groeide in juni iets harder dan verwacht.