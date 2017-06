Telecombedrijf KPN koopt Nederlandse provider Solcon

Dat maakt KPN donderdag bekend zonder financiële details te melden. De transactie van het bedrijf uit Dronten is per eind juni afgerond.

Solcon levert internet, telefonie, mobiele telefonie, televisie, hosting en beveiligde e-maildiensten. Het bedrijf richt zich zowel op particulieren als bedrijven. Het bedrijf zal onder de eigen merknaam en zelfstandig actief blijven.

"Solcon is in twintig jaar uitgegroeid tot een belangrijke internetserviceprovider in Nederland", zegt Chief Commercial Officier Frank van der Post van KPN. Volgens hem past de missie van Solcon, om "veiliger en beheersbaar internet" beschikbaar te stellen, goed bij de strategie van KPN.

"We staan aan de vooravond van een nieuwe groeifase waarin we een groot aantal klanten onze diensten kunnen gaan aanbieden. Wij zien in KPN de juiste partner om deze groei succesvol te laten plaatsvinden", reageert CEO Peter van der Vlies van Solcon.

De onderneming is in 1996 opgericht en bedient op dit moment 45.000 particuliere klanten. Er werken ongeveer 75 mensen bij Solcon.