Techfondsen trekken Wall Street omlaag

Technologiebeurs Nasdaq speelde van de belangrijke graadmeters duidelijk het meeste kwijt. De Nasdaq eindigde 1,4 procent lager, op 6144,35 punten. De toonaangevende Dow-Jonesindex ging verder 0,8 procent omlaag naar 21.287,03 punten. De brede S&P 500 zakte 0,9 procent tot 2419,70 punten.

Er waren afgelopen tijd al veel zorgen over de waardering van techbedrijven. Woensdag leek het er echter op dat die vrees een beetje naar de achtergrond was geraakt, maar daar was donderdag niet veel meer van te merken. Apple verloor 1,5 procent aan beurswaarde en was daarmee een van de sterkste dalers in de Dow. Microsoft en Intel leverden zelfs 1,9 procent in en Cisco Systems sloot de rij met een min van 2,1 procent.

Grote banken

De grote banken JPMorgan Chase en Goldman Sachs waren de enige winnaars in de verder geheel roodgekleurde Dow. Zij wonnen respectievelijk 1,5 en 0,5 procent. De 34 grootste banken van de VS zijn volgens de Fed allemaal in staat om dividend uit te keren. Meerdere banken kondigden daarop meteen een verhoging van die beloning voor aandeelhouders aan.

Andere bedrijven die in de belangstelling stonden waren onder meer drankenproducent Constellation Brands en kantoorgroothandel Staples. De eerstgenoemde won 5 procent na kwartaalcijfers. De tweede wordt voor 6,9 miljard dollar overgenomen door investeerder Sycamore en ging daarom 1,5 procent omhoog.

Drogisterijketen Rite Aid verloor juist 26,5 procent. Branchegenoot Walgreens Boots Alliance (plus 1,7 procent) heeft een eerdere fusiedeal met Rite Aid geschrapt.

ECB

Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 44,88 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder, op 47,39 dollar per vat. De euro was 1,1440 dollar waard, tegen 1,1429 dollar bij het Europese beursslot eerder op de dag. De Europese eenheidsmunt is de laatste dagen flink in waarde omhooggegaan door speculatie dat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn stimuleringsbeleid gaat afbouwen.