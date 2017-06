Britse regering wil onderzoek naar overname Sky door Fox

Dat melden verscheidene media en persbureaus donderdag, waaronder persbureau Reuters.

Met de afgelopen december aangekondigde overname wil Rupert Murdoch het Britse Sky volledig in handen krijgen. Murdoch bezit al 39 procent van de aandelen in Sky en wil met het bod de overige 61 procent binnen hengelen.

21st Century Fox biedt 14,5 miljard dollar voor de Britse concurrent. Sky ging in december al akkoord met dit bod.

Voor de Britse mediasecretaris Karen Bradley gaat dit echter te ver. Zij vreest dat Murdoch hiermee te veel macht krijgt over het Britse medialandschap. Bradley kondigt daarom een zes maanden durend onderzoek aan naar de overname.

De Britse mediawaakhond Ofcom drong hierop aan. Het onderzoek zal zich richten op de vraag of de pluriformiteit van de Britse mediawereld gewaarborgd blijft.

De Europese Commissie liet eerder dit jaar weten waarschijnlijk toestemming te geven voor de overname.

Murdoch probeerde Sky in 2011 ook al volledig in te lijven. Het afluisterschandaal rond de kranten News of the World en The Sun, die ook deel uitmaakten van Murdochs zakenimperium News Corporation, stond dit indertijd in de weg.