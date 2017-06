Gemengd beeld op Europese beurzen

De aanhoudende opmars van de euro zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Op het Damrak deden de verzekeraars Aegon en NN Group goede zaken en stond OCI in de schijnwerpers door overnamegeruchten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 515,89 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 799,87 punten. De DAX in Frankfurt leverde 0,2 procent in, de CAC 40 in Parijs 0,6 procent. De Londense FTSE-index klom 0,3 procent.

Aegon

Grootste stijger in de AEX was Aegon met een winst van ruim 3 procent. De verzekeraar heeft de verkoop van een deel van zijn verzekeringsactiviteiten in de Verenigde Staten afgerond.

NN Group steeg 2,6 procent na een adviesverhoging door Exane. Volgens handelaren profiteren de verzekeraars van de opleving van de lange rente op de obligatiemarkten.

Vopak

Tankopslagbedrijf Vopak kreeg er 1,6 procent bij na een koopadvies van HSBC. Informatieleverancier Wolters Kluwer was de grootste daler onder de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 1,4 procent.

Philips daalde 0,5 procent na een nieuwe overname. Het zorgtechnologiebedrijf neemt de Amerikaanse start-up CardioProlific over voor een niet nader genoemd bedrag. Woensdag werd al bekend dat Philips 1,9 miljard euro betaalt voor het Amerikaanse Spectranetics.

Flow Traders

In de MidKap kelderde Flow Traders 6,5 procent na een adviesverlaging door ING. Volgens de analisten van de bank zijn de winstvooruitzichten voor de beursintermediair er niet beter op geworden.

OCI was koploper met een plus van 5,6 procent. De kunstmestproducent is volgens Wallstreet Wires benaderd door een Amerikaanse investeerder voor een overname.

H&M

Hennes & Mauritz (H&M) won ruim 1 procent in Stockholm. De Zweedse kledingketen boekte beter dan verwachte resultaten in het tweede kwartaal. H&M profiteerde van een groei van het winkelbestand, een stijging van de onlineverkoop en kostenbesparingen.

De euro steeg tot 1,1405 dollar, van 1,1359 dollar een dag eerder, door speculatie dat de Europese Centrale Bank (ECB) het stimuleringsbeleid gaat afbouwen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 44,90 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 47,42 dollar per vat.