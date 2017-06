Europese beurzen sluiten lager

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,5 procent lager op 508,53 punten. De MidKap daalde ook 1,5 procent, tot 790,83 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 1,9 procent in. De euro steeg door de speculatie over het ECB-beleid tot 1,1429 dollar, van 1,1359 dollar een dag eerder.

AEX

Aegon was met een plus van 4,1 procent een van de weinige stijgers in de AEX. De verzekeraar heeft de verkoop van een deel van zijn verzekeringsactiviteiten in de Verenigde Staten afgerond. Branchegenoot NN Group steeg 3 procent na een adviesverhoging door Exane. Volgens handelaren profiteren de verzekeraars van de opleving van de rente op de obligatiemarkten.

ABN AMRO ging verder 0,9 procent omhoog, terwijl ING 0,4 procent kwijtspeelde. Deutsche Bank, Société Générale en Barclays noteerden in respectievelijk Frankfurt, Parijs en Londen bescheiden plussen en HSBC ging in de Britse hoofdstad zelfs ruim 4 procent omhoog. De vraag naar de banken werd enigszins geholpen door een positieve uitslag van een stresstest voor branchegenoten in de Verenigde Staten.

Chipmachinefabrikant ASML en telecomconcern Altice gingen bij de Amsterdamse hoofdfondsen juist stevig omlaag. Ze verloren respectievelijk 3,7 en 3,5 procent. Philips kondigde een nieuwe overname aan en zakte 2,4 procent. Het zorgtechnologiebedrijf neemt de Amerikaanse start-up CardioProlific over voor een niet nader genoemd bedrag.

Midkap

In de MidKap kelderde Flow Traders verder 7 procent na een adviesverlaging door ING. Volgens de analisten van de bank zijn de winstvooruitzichten voor de beursintermediair er niet beter op geworden. OCI was koploper met een plus van 2,5 procent. De kunstmestproducent is volgens Wallstreet Wires benaderd door een Amerikaanse investeerder voor een overname.

Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 45,05 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder, op 47,51 dollar per vat.