Europese aandelenbeurzen tonen herstel

Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar vooral de technologiebedrijven in trek waren. Op het Damrak ging Flow Traders onderuit na een adviesverlaging.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 517,73 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 803,94 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen gingen tot 0,5 procent vooruit, Parijs daalde 0,1 procent.

Vopak

Tankopslagbedrijf Vopak profiteerde van een koopadvies van HSBC en was de grootste stijger in de AEX met een winst van ruim 2 procent. Staalproducent ArcelorMittal volgde met een plus van bijna 2 procent. Telecomconcern KPN voerde de dalers aan met een verlies van 0,8 procent.

Aegon klom 1,5 procent. De verzekeraar heeft de verkoop van een deel van zijn verzekeringsactiviteiten in de Verenigde Staten aan herverzekeraar Wilton Re afgerond.

Philips

Philips won 0,1 procent na een nieuwe overname. Het zorgtechnologiebedrijf neemt de Amerikaanse start-up CardioProlific over voor een niet nader genoemd bedrag. Woensdag werd al bekend dat Philips 1,9 miljard euro betaalt voor het Amerikaanse Spectranetics.

In de MidKap stond Flow Traders onderaan met een min van 7,7 procent. Volgens analisten van ING zijn de winstvooruitzichten voor de beursintermediair er niet beter op geworden. OCI was koploper met een plus van 6,5 procent. De kunstmestproducent is volgens Wallstreet Wires benaderd door een Amerikaanse investeerder voor een overname.

H&M

Hennes & Mauritz (H&M) won ruim 3 procent in Stockholm. De Zweedse kledingketen boekte beter dan verwachte resultaten in het tweede kwartaal. H&M profiteerde van een groei van het winkelbestand, een stijging van de onlineverkoop en kostenbesparingen.

In Londen klom Tesco 0,4 procent. De Britse supermarktketen schrapt nog eens 1200 banen om toenemende kostendruk de baas te kunnen blijven. Afgelopen jaren zijn er al tienduizenden banen bij Tesco verdwenen.

De euro was 1,1425 dollar waard, tegen 1,1359 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 45,15 dollar. Brentolie werd ook 0,9 procent duurder, op 47,72 dollar per vat.