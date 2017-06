Japanse beurs met winst gesloten

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,5 procent in de plus op 20.220,30 punten. De Japanse technologiebedrijven waren in trek in navolging van het herstel onder de Amerikaanse branchegenoten. Advantest won 0,8 procent en Hitachi steeg 1,3 procent.

Toshiba zakte ruim 4 procent. Het Japanse technologieconcern heeft de plannen om zijn chipdivisie te verkopen voorlopig uitgesteld.

Eerder deze maand verkoos Toshiba nog een favoriete bieder voor het onderdeel. De Amerikaanse concurrent Western Digital, die ook gebruik maakt van de chipfabriek van Toshiba, ligt echter dwars. Toshiba liet dinsdag al weten Western Digital aan te klagen om die te laten stoppen met het belemmeren van de verkoop van zijn chiptak.

In Hongkong noteerde de Hang Seng tussentijds 1 procent hoger en de All Ordinaries in Sydney won 0,9 procent. De Kospi in Seoul klom 0,6 procent en bereikte een nieuwe recordstand.