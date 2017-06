Tech en olie drukken Amsterdamse beurs

Op het Damrak stond Philips in de schijnwerpers na een miljardenovername in de VS.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent in de min op 515,20 punten. De MidKap verloor 0,9 procent tot 798,56 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 0,6 procent kwijt.

ABN Amro was de grootste verliezer in de AEX met een min van ruim 2 procent. De Nederlandse staat heeft 65 miljoen aandelen van de bank verkocht, goed voor een belang van zo'n 7 procent. De verkoop levert de schatkist een kleine 1,5 miljard euro op.

Philips daalde 1,2 procent. De producent van gezondheidstechnologie betaalt 1,9 miljard euro voor Spectranetics, een Amerikaanse specialist op het gebied van apparatuur voor vaatchirurgie. Ook gaat Philips eigen aandelen inkopen. Volgens topman Frans van Houten is het bedrijf daarbij niet onder druk gezet door aandeelhouders. Vorige week gingen geruchten dat het activistische hedgefonds Third Point zou zijn ingestapt bij Philips.

SBM Offshore, dat diensten levert aan de oliesector, zakte 2 procent. Chipmachinefabrikant ASML verloor ruim 1 procent in navolging van de forse koersverliezen in de Amerikaanse techsector. Chipmaker STMicroelectronics daalde in Milaan 1,6 procent.

ASMI

In de MidKap stonden de chipbedrijven Besi en ASMI onderaan met verliezen van 2,5 en 1,7 procent. Flow Traders was een van de schaarse stijgers met een plus van 0,4 procent. De beursintermediair wil de jaarlijkse stijging van zijn kostenbasis vanaf volgend jaar beperken tot maximaal 15 procent.

Nestlé won ruim 1 procent in Zürich. De Zwitserse voedingsmiddelengigant gaat voor 18,4 miljard euro eigen aandelen inkopen. De aandeleninkoop komt daags nadat het hedgefonds Third Point van de Amerikaan Daniel Loeb zijn pijlen richtte op het concern.

De euro zette de opmars voort en was 1,1356 dollar waard, tegen 1,1295 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 44,09 dollar. Brentolie zakte 0,1 procent in prijs tot 46,61 dollar per vat.