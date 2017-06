Europese beurzen sluiten in het rood

Technologiebedrijf Philips, dat een grote overname aankondigde in de Verenigde Staten, was in Amsterdam ook niet erg in trek.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,5 procent in de min op 516,39 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 802,53 punten.

De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen raakten tot 0,6 procent kwijt. Die koersverliezen hangen samen met de recente opmars van de euro. Bij het beursslot werd die voor 1,1359 dollar verhandeld, tegen 1,1295 dollar een dag eerder.

Euro

De waarde van de Europese eenheidsmunt zit stevig in de lift vanwege speculatie over het ECB-beleid. Alleen toen er in de loop van de middag mediaberichten waren dat de markt een speech van centralebankpresident Mario Draghi mogelijk verkeerd zou hebben begrepen, was sprake van een kleine dip.

Philips verloor 1,7 procent aan beurswaarde. De producent van gezondheidstechnologie betaalt 1,9 miljard euro voor het Amerikaanse Spectranetics, een specialist op het gebied van apparatuur voor vaatchirurgie. Ook gaat Philips eigen aandelen inkopen.

ABN Amro

ABN Amro eindigde verder 1,3 procent lager. De Nederlandse staat heeft 65 miljoen aandelen van de bank verkocht, goed voor een belang van zo'n 7 procent. De verkoop levert de schatkist een kleine 1,5 miljard euro op.

Grootste verliezer in de hoofdindex aan het Damrak was Wolters Kluwer. De informatieleverancier speelde 2,4 procent kwijt. Koploper in de AEX was staalconcern ArcelorMittal dat 1,6 procent won.

Nestlé

Buiten Nederland was er onder meer aandacht voor Nestlé. Dit bedrijf won ruim 1 procent in Zürich. De Zwitserse voedingsmiddelengigant gaat voor 18,4 miljard euro eigen aandelen inkopen. De aandeleninkoop kwam daags nadat activistisch hedgefonds Third Point van de Amerikaan Daniel Loeb zijn pijlen op het concern had gericht.

De olieprijzen lieten verder een kleine stijging zien, na het verschijnen van nieuwe cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 44,50 dollar. Brentolie won 0,8 procent in prijs tot 47,01 dollar per vat.