Amsterdamse beurs over breed front omlaag

Op het Damrak stond Philips in de schijnwerpers na een miljardenovername in de VS.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent lager op 513,56 punten. De MidKap zakte ook 1 procent, tot 796,56 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 0,8 procent in.

ABN Amro behoorde tot de grootste verliezers onder de Amsterdamse hoofdfondsen met een min van ruim 2 procent. De Nederlandse staat heeft 65 miljoen aandelen van de bank verkocht, goed voor een belang van zo'n 7 procent. De verkoop levert de schatkist een kleine 1,5 miljard euro op.

ASML verloor 1,3 procent in navolging van de forse koersverliezen in de Amerikaanse techsector. De chipmachinefabrikant heeft de benodigde goedkeuringen binnen om een belang van bijna 25 procent te nemen in een dochteronderdeel van de Duitse maker van optische systemen Carl Zeiss.

Philips

Philips daalde 0,3 procent. De producent van gezondheidstechnologie betaalt omgerekend 1,9 miljard euro voor de Amerikaanse specialist op het gebied van apparatuur voor vaatchirurgie Spectranetics.

Ook gaat Philips voor 1,5 miljard euro eigen aandelen inkopen. Volgens topman Frans van Houten is het bedrijf daarbij niet onder druk gezet door aandeelhouders. Vorige week gingen geruchten dat het activistische hedgefonds Third Point zou zijn ingestapt bij Philips.

In de MidKap stonden de chipbedrijven ASMI en Besi bij de grootste dalers met verliezen van rond 2 procent. Air France-KLM was de enige stijger met een plus van 1,5 procent. KLM heeft een claim ingediend bij Schiphol vanwege schade die is geleden door drukte op de luchthaven tijdens de meivakantie.

Nestlé klom 1 procent in Zürich. De Zwitserse voedingsmiddelengigant gaat voor omgerekend 18,4 miljard euro eigen aandelen inkopen. De aandeleninkoop komt daags nadat het hedgefonds Third Point van de Amerikaan Daniel Loeb zijn pijlen richtte op het concern.

De euro was 1,1379 dollar waard, tegen 1,1295 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 43,95 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 46,45 dollar per vat.