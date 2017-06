Beurzen Azië sluiten lager door Wall Street

Vooral de technologiebedrijven stonden onder druk na de stevige koersverliezen bij de Amerikaanse branchegenoten.

In Tokio sloot de Nikkei-index 0,5 procent lager op 20.130,41 punten. De technologiebedrijven Tokyo Electron, Advantest en Alps Electric zakten tussen 1,4 en 4,4 procent.

De geplaagde Japanse airbagmaker Takata, die maandag faillissementsbescherming heeft aangevraagd, duikelde ruim 68 procent in het rood na het opheffen van de dagelijkse handelslimieten voor het aandeel.

Toshiba ging bijna 4 procent omlaag. Het Japanse technologieconcern liet voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering weten dat de onderhandelingen over de verkoop van zijn chipdivisie nog altijd voortduren.

Beloofd

Het bedrijf had eerder beloofd dat de onderhandelingen voor de vergadering zouden zijn afgerond. Toshiba klaagde tevens zijn Amerikaanse concurrent Western Digital aan om die te laten stoppen met het belemmeren van de verkoop van zijn chiptak.

In Hongkong stond de Hang Seng tussentijds 0,5 procent in de min en de Kospi in Seoul verloor 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney herstelde van een eerder verlies en klom 0,8 procent.