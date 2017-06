Aandeel moederbedrijf Google onderuit op Wall Street na boete

Verder wachten beleggers in New York op een toespraak van Fed-voorzitter Janet Yellen later op de dag.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 21,393 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 2.435 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 6.215 punten.

Volgens de commissie heeft Google de dominante positie van zijn zoekmachine gebruikt om eigen producten en diensten, zoals de prijsvergelijker Google Shopping, te bevoordelen ten opzichte van de concurrentie.

Op de markt werd verwacht dat de boete ongeveer 1 miljard euro zou bedragen. Google is het niet eens met de beschuldigingen en overweegt in beroep te gaan. Het aandeel Alphabet zakte 1,3 procent.

Yellen geeft dinsdagmiddag een speech in Londen. Er wordt verwacht dat ze iets zal zeggen over de staat van de Amerikaanse economie, wat mogelijk aanwijzingen kan bevatten over het rentebeleid van de Federal Reserve. Ook andere bestuurders van de centrale bank houden toespraken.