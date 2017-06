Amsterdamse beurs begint met kleine min

De aandacht van de markt gaat vooral uit naar toespraken van centrale bankiers.

De AEX-index op Beursplein 5 stond in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 520,11 punten. De MidKap bleef vrijwel onveranderd op 808,26 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,5 procent.

ECB-president Mario Draghi houdt dinsdag een toespraak op het jaarlijkse Europese Centrale Bank Forum in Portugal. Daarnaast zal voorzitter Janet Yellen van de Amerikaanse Federal Reserve later op de dag spreken in Londen. Ook komt de Bank of England met zijn tweejaarlijkse Financial Stability Rapport over Britse banken.

Staalproducent ArcelorMittal ging aan kop in de AEX met een winst van meer dan 2 procent. Oliedienstverlener SBM Offshore volgde met een plus van 0,8 procent. Grootste daler was biotechnologiebedrijf Galapagos met een verlies van ruim 1 procent.

DSM

Speciaalchemiebedrijf DSM klom 0,7 procent. Volgens topman Feike Sijbesma bedraagt de groei in China in het tweede kwartaal naar verwachting meer dan 10 procent.

Ook in de Verenigde Staten is nog steeds sprake van erg snelle groei, aldus de DSM-baas in een interview met persbureau Bloomberg.

Heineken won 0,3 procent. De Britse kartelwaakhond CMA heeft aangegeven dat de bierbrouwer waarschijnlijk voldoende concessies heeft geboden bij de overname van de Britse pubs van Punch Taverns. Het gaat om een grote kroegendeal.

In de MidKap stond Air France-KLM bovenaan met een winst van 2,7 procent. RBC Capital schroefde het beleggingsadvies voor de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep op. Verzekeraar ASR sloot de rij met een min van ruim 1 procent.

In Frankfurt kelderde Schaeffler 10 procent. De Duitse toeleverancier aan de auto-industrie kwam met een winstwaarschuwing vanwege toenemende druk op de prijzen. Deutsche Telekom zakte 2,8 procent na mediaberichten dat de fusiegesprekken tussen T-Mobile en Sprint zijn vastgelopen.

De euro bleef onveranderd op 1,1191 dollar. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent in prijs tot 43,71 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder, op 46,22 dollar per vat.