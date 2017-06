Goedkopere yen steunt herstel Nikkei

Ook de financiële aandelen lieten een herstel zien na de koersverliezen een dag eerder. De belangrijkste beurzen elders in het Verre Oosten toonden een gemengd beeld.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 0,4 procent hoger op 20.225,09 punten.

Autofabrikant Toyota en technologieconcern Panasonic, die beide veel producten verkopen in het buitenland, profiteerden van de goedkopere Japanse munt en stegen 0,7 en 1,3 procent. De financiële bedrijven Dai-ichi Life Holdings en T&D Holdings wonnen 0,4 en 0,8 procent.

De geplaagde Japanse airbagproducent Takata, die maandag faillissementsbescherming heeft aangevraagd, zakte met 17 procent (de dagelijkse handelslimiet) tot 110 yen.

De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 0,2 procent in de min en de Kospi in Seoul won 0,1 procent. In Sydney verloor de All Ordinaries 0,1 procent.